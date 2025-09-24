نينوى تتسلم أكثر من 286 ألف بطاقة انتخابية وتباشر بتوزيعها

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات نينوى، فرحان المعماري، يوم الاربعاء، وصول الوجبة الأولى من البطاقات الانتخابية إلى المحافظة بعدد بلغ 286,190 بطاقة.

وقال المعماري، لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز التسجيل البالغ عددها 140 مركزاً افتتحت أبوابها في جميع أقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف أن "التوزيع الفعلي للبطاقات بدأ اليوم، فيما تتولى الفرق الميدانية إيصالها إلى مراكز التسجيل لضمان سهولة تسلم الناخبين".

وأشار المعماري، إلى أن "المراكز منتشرة في عموم نينوى لتغطية جميع المناطق"، مبيناً أن "المفوضية تسعى لتذليل العقبات اللوجستية وتحفيز المواطنين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وصادق مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، في عموم العراق.