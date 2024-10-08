"نينوى الموحدة" تعود لمجلس المحافظة: سنشارك للتصويت على الخدمات فقط

شفق نيوز/ أكدت كتلة "نينوى الموحدة"، اليوم الثلاثاء، أن عودتها لمجلس محافظة نينوى تقتصر على التصويت من أجل تقديم الخدمات.

وقال عضو المجلس عن الكتلة أحمد العبد ربه، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كتلة نينوى الموحدة قررت حضور جلسة اليوم من جلسات مجلس محافظة نينوى، مع تأكيدها أن قرار الحضور سيقتصر على التصويت فقط في المسائل المتعلقة بملف المخاتير والمنافع الاجتماعية".

وأضاف العبد ربه أن "الكتلة ستستكمل أيضاً لجان المجلس، ويأتي هذا القرار حرصًا منها على متابعة قضايا الخدمات الضرورية لأهالي محافظة نينوى وضمان سير عمل المجلس بفاعلية، مع الاستمرار في التحفظ على الموقف السياسي لحين حسم المفاوضات الجارية".

وتابع العبد ربه: "نؤكد أننا سنبقى ملتزمين بمصلحة أبناء نينوى، وسنواصل العمل على تقديم ما يخدمهم في هذه الظروف الحساسة".

وتأتي الجلسة بعد إنهاء مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني للجلسات، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصويت كتلة نينوى المستقبل على قرار استبدال وتعيين رؤساء 20 وحدة إدارية في نينوى.

وعلى الرغم من دخول كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي لجلسة اليوم، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحسم بشأن موضوع الوحدات الإدارية.

وشهدت الجلسة حضور 26 عضواً من أصل 29، مع تغيب ثلاثة أعضاء.