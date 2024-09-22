نينوى.. اتهامات باستغلال الحشد لأغراض انتخابية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس نينوى السابق، علي خضير، يوم الأحد، وجود كتل سياسية من خارج المحافظة، تستغل المؤسسة الأمنية ومنها الحشد الشعبي، لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال خضير، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف العقد الوطني بزعامة فالح الفياض وتحالف الهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني أصبحا رقماً صعباً في المعادلة السياسية في نينوى".

وأضاف، أن "التحالفين أصبحا بهذه القوة بسبب استغلالهما لقوات الحشد الشعبي في الأغراض الانتخابية"، موضحاً أن "مواقع الحشد تحولت إلى مقار سياسية وحزبية لتحالفات العقد الوطني والهوية الوطنية في محافظة نينوى".

في السياق، اتهم خضير، الذي انشق عن حزب تقدم مؤخراً وكان مرشحاً عنه لانتخابات مجالس المحافظات، حزب الحلبوسي وغالبية الكتل السياسية التي تتمركز قيادتها خارج نينوى بـ"التفرد بالآراء واتباع سياسة فرض الأمر الواقع وتهميش أعضائها".