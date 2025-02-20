نينوى.. اتفاق سياسي جديد بين متحدون وعزم لخوض الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي في نينوى، اليوم الخميس، بأن اتفاقاً سياسياً جديداً عقد بين حزب "متحدون" وتحالف "عزم" لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الأمين العام لحزب "متحدون" أسامة النجيفي، استقبل في منزله بالموصل رئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي، بحضور وزراء ونواب، مبينا ان الجانبين عقدوا اجتماعا وتم الاتفاق على تشكيل تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر المصدر، أن الاجتماع شهد تناقشاً موسعاً حول ملفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحالفات السياسية في المحافظة، واتفق الطرفان على تحالف جديد لخوض الانتخابات النيابية سوية، ومن المتوقع ان يتم الاعلان التحالف خلال الساعات المقبلة.

يأتي هذا اللقاء تكملةً لمرحلة سابقة، إذ سبق أن التقى السامرائي بمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل في الموصل، حيث تم بحث عدة ملفات بحضور وزير التربية وعدد من النواب.

وأكد المصدر السياسي أن الخطوة تأتي في إطار جهود حثيثة لتوحيد الصفوف السياسية ومواجهة التحديات الانتخابية القادمة، بما يخدم استقرار المنطقة وتحقيق تطلعات المواطنين في نينوى.