"أنيل عنان" سفير تركيا الجديد في العراق.. من يكون؟

شفق نيوز/ وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تعيين "أنيل بورا عنان" سفيراً جديداً في بغداد، خلفاً لعلي رضا گوناي.

وعُيّن عنان لأول مرة في المنصب من قبل وزير الخارجية هاكان فيدان في أواخر أبريل/نيسان، لكن الرئيس التركي وقع على أمر تعيينه يوم الجمعة، وفقا للصحيفة التركية الرسمية.

وشغل عنان سابقا منصب نائب المدير العام للعلاقات مع العراق في وزارة الخارجية، وشغل منصب القنصل العام التركي في فانكوفر، من عام 2015 إلى عام 2019.

ويأتي تعيين أنيل عنان، وهو من مواليد 1976 في إزمير، بعد أشهر من زيارة أردوغان النادرة إلى العراق، والتي أعقبها توقيع العشرات من مذكرات التفاهم بين البلدين، والتي تغطي مجموعة من القضايا، في المقام الأول الأمن والطاقة والمياه.

وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، استقبل الأربعاء الماضي السفير التركي علي رضا گوناي، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأعرب عن أمنياته بالنجاح للسفير في مهامه المقبلة.

وأكد كوناي، حرص بلاده على تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والذي تكلل بزيارة أردوغان إلى بغداد، كما أعرب عن تقديره لجهود السلطات العراقية في توطيد العلاقات بين البلدين.