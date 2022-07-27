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نيران ومياه و"صبات".. شفق نيوز توثق تظاهرات الاحتجاج على مرشح الاطار (صوروفيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T16:00:21+0000
نيران ومياه و"صبات".. شفق نيوز توثق تظاهرات الاحتجاج على مرشح الاطار (صوروفيديو)

شفق نيوز / وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، اليوم الاربعاء، التظاهرات التي انطلقت في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

ووثقت وكالة شفق نيوز عبر مراسليها المنتشرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، بالصور ومقاطع الفيديو الحصرية التظاهرات التي انطلقت، مساء اليوم، احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى السياسية الشيعية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء الجديدة.

وبدت الساحة تحت احتجاج اغلبية صدرية على ترشيح محمد شياع السوداني بمشاركة لتيارات اخرى معترضة، لكن الصبغة الصدرية كانت طاغية، حسب الشعارات التي رفعوها و"الاناشيد" التي رددها المحتجون والتي يمجدون فيها الصدر ومنها انشودة "هاي جنوده ابن السيد"، وهي اشارة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إذ يعد الصدريون محمد شياع السوداني مرشح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي يرتبط بعلاقات متوترة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وغذتها التسريبات الاخيرة للمالكي وقبلها الانسحاب الصدري من البرلمان.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز وعبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي مع المتظاهرين والذين وصلوا الى بوابات المنطقة الخضراء بعد اسقاطهم الكتل الكونكريتية للدخول الى المنطقة مستعينين بعجلات(كرين)، فيما ردت القوات الامنية بإطلاق خراطيم المياه والقنابل الدخانية قبل ان تعود لإطلاق النار في محاولة منها لتفريق المتظاهرين المحتجين.

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