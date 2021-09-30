نيجيرفان بارزاني يأمل أن تهيء الانتخابات فرصة أخرى لكل القوى والأطراف العراقية

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ظهر اليوم الخميس، جينيفر غافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، ووفداً مرافقاً لها.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم بأنه "نوقشت في اجتماع علاقات إقليم كوردستان والعراق مع أمريكا، وفي هذا السياق أكدت غافيتو أن أمريكا تنظر باهتمام إلى العراق وأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان هي علاقات صداقة وشراكة استراتيجية طويلة المدى تشمل مجالات عديدة.

ورأت المسؤولة الدبلوماسية الأمريكية، أن استقرار العراق مهم وضروري لاستقرار المنطقة، واتفق الجانبان على أن هذه الزيارة التي تأتي لإظهار اهتمام أمريكا بالعراق وإقليم كوردستان مهمة وجاءت في وقتها.

وجددت غافيتو التأكيد على التزام أمريكا بمواصلة دعمها للإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة تنظيم قواتها مشيرة إلى أن بإمكان أمريكا مساعدة ومشاركة إقليم كوردستان في المجالات الأخرى أيضاً كالأمن والطاقة والاقتصاد والثقافة التربوية.

كما أشارت إلى زيارة لها لقلعة أربيل والاطلاع على عملية ترميم القلعة، مؤكدة أنهم يشجعون الاستثمار الأمريكي في إقليم كوردستان وبصورة خاصة من خلال مؤسسة DFC الأمريكية التي تقدم الدعم المالي للمشاريع الاستثمارية.

من جهته، وإلى جانب تهنئة غافيتو بتسنمها منصبها الجديد، أثنى الرئيس نيجيرفان بارزاني على استمرار الدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تقوية علاقاته مع أمريكا وتوسيع مجالات التعاون بينهما.

وأشار أيضاً إلى وجود المزيد من فرص العمل وتشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان.

وتداول الجانبان موضوع الانتخابات والاستعدادات لها وشددا على أهمية إجراء انتخابات ناجحة، وفي هذا الصدد أعرب بارزاني عن أمله بأن تهيء الانتخابات فرصة أخرى لكل القوى والأطراف العراقية للعمل معاً وتطبيق الدستور والنظام الاتحادي.

الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق، التحديات التي تواجه البلد، مخاطر الإرهاب وعمليات داعش في العراق والمنطقة، مهام التحالف الدولي في العراق، علاقات أربيل وبغداد ومسائل أخرى يهتم بها الجانبان، شكلت محوراً آخر في الاجتماع الذي حضره السيد القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.