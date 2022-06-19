نيجيرفان بارزاني يأمل بالتعامل مع البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقية

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن رغبته بتعامل وزارة الدفاع الاتحادية مع قوات البيشمركة على أنها جزء من منظومة الدفاع العراقية.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً برئاسة الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله رئيس أركان الجيش العراقي، وعضوية قادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والمخابرات والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة، وعدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الوفد الضيف قدم، خلال اللقاء، تهانيه بمناسبة التغييرات الأخيرة في وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان معبرين عن تمنياتهم بالنجاح للقادة والضباط الذين تولوا مهامهم في الوزارة.

وأكد الوفد زيارته تأتي كجزء من برنامج التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، مبدياً الاستعداد لزيادة توطيد وتطوير العلاقات والتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان، وفقا للبيان

من جانبه، أثنى الرئيس نيجيرفان بارزاني على الوفد الضيف، مؤكداً أن زيارته تأتي بمثابة رسالة دعم ومساندة، آملاً النظر إلى البيشمركة باعتبارهم شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي العراقي يعمل في سبيل تحقيق نفس الهدف المتمثل في حماية البلد والأمن والاستقرار.

تهديدات وتحركات داعش، وخاصة في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وفي مناطق الحدود مع سوريا، شغلت محوراً آخر من اللقاء، شدد فيه الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة والاستفادة من مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء النهائي على داعش.