نيجيرفان بارزاني يأمل التصويت على الموازنة: تعامل بغداد مع أربيل ليست معاملة إتحادية

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء عن أمله بأن يتمكن مجلس النواب العراقي من إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 في الوقت ذاته وصف تعامل بغداد مع أربيل بأنه "ليست اتحادية" وفق ما نص عليه الدستور الدائم، وان هذا الأمر هو "جوهر المشكلة" بين الجانبين.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في باريس، "لدينا دستور صوت عليه الشعب العراقي وان العراق لغاية الآن يتعامل مع الاقليم ليس وفق النظام الاتحادي"، مردفا بالقول إن "هذا النظام ما موجود في كل دول العالم ولكن هو أسلوب نظام حكم جديد في العراق ونحن نتفهم ذلك".

كما أشار إلى أنه "حاليا ما موجود انه نحن في برلمان كوردستان يجب ان نصادق على الميزانية ومن ثم نرسلها لبغداد لكي يصادق عليها بدوره، وهذه ليست الطريقة الصحيحة في التعامل مع الإقاليم في النظام الفدرالي"، معبرا عن أمله بأن يتم تمرير الفقرة التي تم الاتفاق عليها في مشروع قانون الموازنة".

وقال رئيس الاقليم "كان هناك اعتقاد سائد بان مسالة عدم تمرير الموازنة هي بسبب المشاكل مع الإقليم ولكن الحمدلله ظهرت الحقيقة بأن هذه ليست المشكلة وإنما هناك مشاكل اخرى ونرى أن الاستعجال على الموازنة مهم للعراق ونتمنى ان تتم المصادقة عليها لانه سوف يؤثر بشكل ايجابي على تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف أن "اقليم كوردستان سوف يلتزم بشكل كامل مع الاتفاق الذي تم مع حكومة السيد الكاظمي وحاليا المشكلة ليست على ميزانية الاقليم"، مشددا على انه "يجب ان يعلم الجميع ان ما يهم الاقليم اننا سنكون سعداء في رؤية اعمار وتقديم الخدمات الى جميع مناطق العراق من الفاو الى اقصى البلاد ونتمنى ان يتم تمرير الموازنة في البرلمان".