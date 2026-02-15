نيجيرفان بارزاني يؤكد لعبدي على استمرار الحوار للتوصل إلى حل سياسي في سوريا

شفق نيوز - ألمانيا

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، خلال لقائه على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، وأوضاع الكورد والمكونات الأخرى في سوريا.

وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار والتفاهم للتوصل إلى حل سياسي للمشاكل في سوريا، بما يضمن حقوق الكورد وكافة المكونات ضمن إطار سوريا موحدة وفي ظل الدستور المستقبلي للبلاد.

من جانبه، أعرب مظلوم عبدي عن شكره وتقديره للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان لجهودهم المستمرة ودورهم الفعال في تهدئة الأوضاع، وصولاً إلى تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

كما شكّلت مخاطر عودة ظهور داعش وتهديدات الإرهاب محوراً آخر للاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.