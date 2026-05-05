نيجيرفان بارزاني يؤكد على ضمان الحقوق الدستورية للكورد الفيليين والإيزيديين والصابئة

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة نيل الكورد الفيليين والإيزيديين والصابئة المندائيين حقوقهم الدستورية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني وفي إطار جدول أعمال زيارته لبغداد، اجتمع مع نواب الإيزيديين والكورد الفيليين والصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي، وبحث معهم أحوال المكونات في العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على ضمان مشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية، ونيلهم حقوقهم الدستورية.

وأكد بارزاني على دعمه المستمر لحقوق كل المكونات، معلناً أنه سيبذل كل ما هو ممكن لإشراكهم في العملية السياسية وإدارة البلاد والذي سيرسخ الاستقرار السياسي ومبادئ العدالة والمساواة.

من جانبهم، جدد نواب المكونات الإعراب عن شكرهم وتقديرهم للدعم المستمر من لدن نيجيرفان بارزاني لحقوقهم واستحقاقاتهم.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة، حيث أجرى لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية، ورئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت السامرائي، وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والمجلس السياسي الوطني "السني".

كما اجتمع اليوم بنواب المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي.، وقد جرى خلاله التباحث حول أوضاع المسيحيين والتمثيل السياسي للمكونات، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على ضرورة مشاركة المكون المسيحي بحقيبة وزارية في الكابينة القادمة للحكومة الاتحادية العراقية، والعمل على تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر كركيزة أساسية للاستقرار في البلاد.