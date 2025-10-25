نيجيرفان بارزاني يؤكد على حل مسألة رواتب اقليم كوردستان في الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز - شيخان

شدد نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، على اهمية أن تكون من اولويات الحكومة الاتحادية المقبلة معالجة مسألة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق الحملة الانتخابية في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك.

وقال نيجيرفان بارزاني، ان من احدى أجمل المناظر في اقليم كوردستان التعايش المشترك، مضيفا أن العالم يكن احتراما خاصا لهذا التنوع والتعايش.

وأكد أنه "ينبغي أن ننتقل بالدستور الدائم للبلاد من مرحلة الشعارات إلى الأفعال، و يتعين تطبيق مواده وبنوده دون انتقائية، وأن يسري على المكونات كافة وليس كوردستان فحسب".

و بالشأن الداخلي الكوردستاني أكد نيجيرفان بارزاني وهو رئيس الإقليم أيضا، أنه ينبغي للحكومة المقبلة لاقليم كوردستان توفير بيئة ملائمة للعيش للسكان.