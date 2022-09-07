نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة التوصل لتفاهم واتفاق لتجاوز التحديات السياسية في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، المارشال سامي سامبسون المستشار العسكري البريطاني الأعلى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووفداً مرافقاً له.

وذكر بيان رئاسي، أنه في اجتماع حضره وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، جرت مناقشة علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، مخاطر الإرهاب وتحركات داعش، عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وعلاقات أربيل – بغداد.

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمملكة المتحدة على المساعدات والمساندة التي قدمتها خلال الحرب على داعش للعراق ولإقليم كوردستان، كما أكد فخامته على ضرورة استمرار مساندة بريطانيا والأصدقاء في المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الإرهاب وإنجاح عملية إصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة توصل الأطراف السياسية إلى تفاهم واتفاق لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وحماية الأمان والاستقرار السياسي في البلد، وشددا على أهمية توحيد صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، تطورات المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل، وفقا للبيان.