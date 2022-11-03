نيجيرفان بارزاني يوجه ست نصائح لحكومة السوداني وطلباً "صدرياً"

شفق نيوز/ قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إن الحزب سيعمل توفير الخدمات وخلق وظائف في مناطق العراق المختلفة، بالتعاون مع الحكومة العراقية الجديدة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الـ14، "لقد كان حزب الديمقراطي الكوردستاني قوة كبيرة في الحركة السياسية والديمقراطية العراقية منذ تأسيسه، وكان في مصلحة كل العراقيين، والآن بعد المؤتمر سنشارك مع جميع الأطراف العراقية بقوة جديدة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية الجديدة مدعوة لخلق وظائف وخدمات أكثر وأفضل في جنوب ووسط العراق، ومساعدة القطاع الخاص، وإعادة بناء المناطق السنية المدمرة، وتطبيع الأوضاع في كركوك وسنجار ومناطق أخرى، وتنفيذ المادة 140 من الدستور، ومنع انتهاكات حقوق وصلاحيات اقليم كوردستان".

وتابع بارزاني، "إذا أردنا حل الوضع في العراق، فلا يجوز انتهاك حقوق أي مكون عراقي، ولا ينبغي إزالة أي شريحة أو قوة من الشعب العراقي، لذلك يجب على الحكومة العراقية وجميع القوى العراقية أن تتبنى مفاوضات جديدة مع التيار الصدري".