نيجيرفان بارزاني يوجه رسالة لبغداد: إقليم كوردستان يمر بظرف صعب بسبب إيقاف صادراته النفطية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم يمرُّ بظرف اقتصادي ومالي صعب جراء إيقاف صادراته النفطية بقرار من محكمة باريس الدولية، مجددا دعوته إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على أساس الدستور، والاتفاقات السياسية المبرمة بين الجانبين والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

حديث رئيس الإقليم جاء في كلمة القاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الوطني المنعقد في مدينة السليمانية.

تتمة..