نيجيرفان بارزاني يهنئ بانتخاب رئاسة مجلس النواب: أمامهم مسؤولية وطنية جسيمة

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، بانتخاب رئاسة مجلس النواب الجديدة، مؤكداً على أنهم أمام مسؤولية "وطنية جسيمة في مرحلة تاريخية حساسة".

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي في دورته السادسة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السيد هيبت الحلبوسي".

وأشار إلى أن انتخاب الحلبوسي "لهذا المنصب الرفيع ونيله ثقة أعضاء مجلس النواب، يضعه أمام مسؤولية وطنية جسيمة في مرحلة تاريخية حساسة يمر بها البلد".

وأضاف: "نأمل أن يكون انتخابه دافعاً لتعزيز العمل البرلماني البنّاء، وحماية الدستور، وترسيخ روح التعايش والحوار والتفاهم بين جميع الأطراف والمكونات العراقية؛ بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الاستقرار والوئام بين الجميع".

وتمنى بارزاني لرئاسة المجلس ولأعضاء مجلس النواب العراقي الفيدرالي، كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، والاستمرار في خدمة الشعب والوطن.

ومساء يوم أمس الاثنين، تم انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، وعدنان فيحان نائباً أولاً لرئيس المجلس، وجرت جولتان لانتخاب النائب الثاني إلا أنهما لم تفضيا إلى نتيجة ما دفع إلى إجراء جولة ثالثة مساء اليوم الثلاثاء حيث تم انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرهاد أمين أتروشي لمنصب النائب الثاني، لتكتمل بذلك هيئة رئاسة المجلس.