نيجيرفان بارزاني يهنئ الزيدي على نيله ثقة البرلمان العراقي ‏

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على نيل حكومته ثقة البرلمان. ‏

وكتب بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "أسعدتني المشاركة في جلسة مجلس النواب العراقي مساء اليوم الخاصة بمنح الثقة لدولة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وحكومته".

وأضاف: "بهذه المناسبة، نتقدم لدولته ولحكومته بأحر التهاني والتبريكات، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، بما يخدم جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، ويحقق تطلعاتهم نحو مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

ووصل نيجيرفان بارزاني، وعدد من القادة السياسيين والمرشحين للحقائب الوزارية، بوقت سابق من اليوم، إلى مبنى البرلمان، قبيل التصويت على حكومة الزيدي.

وصوت المجلس النيابي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".