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رئيس إقليم كوردستان يندد باستهداف مقر الحلبوسي: تهديد جدي لأمن واستقرار البلد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-26T13:54:44+0000
رئيس إقليم كوردستان يندد باستهداف مقر الحلبوسي: تهديد جدي لأمن واستقرار البلد

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان العراق بارزاني، يوم الأربعاء، القصف الصاروخي الذي وقع قرب مقر إقامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأنه "تهديد جدي لأمن واستقرار" البلد.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل "تويتر" اليوم، "ندين القصف الذي وقع الليلة الماضية قرب مقر إقامة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بالأنبار وأسفر عن جرح مدنيين. نرجو لهما الشفاء العاجل والعافية".

وأضاف أن "هذه الأعمال التخريبية تهديد جدي لأمن واستقرار البلد وسعي لإثارة الفوضى والشقاق"، داعيا "الجميع لضبط النفس والأخذ بالحيطة والحذر".

وتعرض مضيف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في منطقة الكرمة شرقي محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، إلى استهداف بأربعة صواريخ أطلقها مجهولون، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات قليلة من قرار حاسم أصدرته المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية ثانية.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب في بغداد وكركوك والأنبار خلال الفترة القليلة الماضية، وتستهدف بالتحديد القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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