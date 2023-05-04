نيجيرفان بارزاني يكشف ملاحظاته عن السوداني: اجواء العراق ايجابية أكثر الآن

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إن الوضع في العراق آخذ في الاستقرار أكثر، مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال بارزاني في جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار، "إن فترة 8 أشهر قليلة بتقييم حكومة السيد السوداني، وعندما يسألونني عن أداء السوداني اقول انه رجل يتحدث بالارقام ويعمل على جذب الاستثمار والسير نحو الاعمار، وهذا ليس مجاملة للسوداني، لكننا نرى انه سيتحول بالعراق الى مرحلة جديدة".

وأضاف، "لأول مرة لدينا في تحالف ادارة الدولة ورقة مشتركة، وقع الجميع عليها، وتتضمن خارطة طريق لتنفيذها، واي مشروع يجب تنفيذه ليس فقط للاقليم وانما لكل العراق، والسوداني يحاول تنفيذ هذا البرنامج وهذا يسعدنا جميعا".

وتابع أن "الاتفاق الاخير مع شركة توتال الفرنسية يطور العراق كثيرا وهذه لغة جديدة نسمعها لأول مرة من رئيس حكومة اتحادية، واعني من زاخو الى الفاو، الحكومة تريد تطوير البلد، وكيف نقدم الخدمات لكل العراق، هذا ما نسمعه وهذه اللغة غائبة بعد 2003 لكنها الان موجودة، ونحن في الاقليم وكل الاطراف السياسية تدعم برنامج حكومة السوداني ونتمنى تنفيذ خارطة الطريق كما هي".