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نيجيرفان بارزاني يكشف عن مساعٍ بعد الانتخابات العراقية للتحالف بين الاحزاب الكوردستانية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-04T09:06:55+0000
نيجيرفان بارزاني يكشف عن مساعٍ بعد الانتخابات العراقية للتحالف بين الاحزاب الكوردستانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء أن الرئاسة ستبذل الجهود والمساعي لتحقيق وحدة الصف بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق في شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.

وقال الرئيس بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز عقب اجتماع مع حركة التغيير في السليمانية، "زرنا حركة التغيير اليوم في السليمانية وبعدها سنزور الاخوة في الاتحاد الوطني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ايضا"، مردفا بالقول "نحن سابقا عقدنا اجتماعا للأحزاب السياسية الكوردستانية في رئاسة الاقليم وقررنا بعدها زيارة الاحزاب لنبذل مساعي جدية معها بهدف تقليل المشاكل الداخلية في الاقليم وكذلك ان نتبادل الاراء معها حول دستور إقليم كوردستان ".

وحول الانتخابات التشريعية في العراق قال رئيس إقليم كوردستان إن "النظام الانتخابي المعتمد لا يتيح البدء في الوقت الراهن بالتحالفات".

واستدرك القول "لكن بالتأكيد بعد الانتخابات من الضروري أن يكون هناك إجماع ووحدة للموقف وان تجد الاحزاب كافة اطارا للتنسيق فيما بينها لانه من المعلوم أننا معا يمكننا أن نحصل على مكتسباتنا في بغداد، وإذا تشتتنا فمما لا شك فيه ان اقليم كوردستان سيكون المتضرر الأول"، مؤكدا ان "رئاسة الإقليم ستبذل ما بوسعها لتحقيق وحدة الصف بين الأحزاب الكوردستانية بعد الانتخابات البرلمانية".

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