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نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

Category: سیاسة

Date: 2021-05-19T14:02:22+0000
نيجيرفان بارزاني يفصح عن دعم خارجي "كبير" لأربيل وبغداد لحل خلافاتهما

شفق نيوز/ صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء بوجود دعم دولي "كبير" لأربيل وبغداد من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة بينهما، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد بهدف القضاء تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال الرئيس بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر (الوحدة والدستور) في أربيل "نمر بمرحلة حساسة وهي مرحلة الانتخابات العراقية، وجميع الاطراف تحاول اعادة ترتيب نفسها"، مردفا بالقول: بهذه الاختلافات، أكيد لن نستطيع ان نعبر هذه المرحلة ولكن إذا وحدنا صفوفنا فاكيد سنتمكن من التغلب على جميع المشاكل في بغداد.

وعن الخلافات بين اربيل وبغداد قال بارزاني: هناك دعم سياسي كبير لبغداد والاقليم إضافة إلى الدعم الخارجي باتجاه معالجة مشاكلنا مع العراق في إطار الدستور ولهذا نحن سنستمر في محاولاتنا".

وأكد رئيس الإقليم ان بعثة (اليونامي) في العراق أدت دوراً ايجابيا لغاية الان وانا في رسالة إلى الأمم المتحدة طلبت كإقليم كوردستان بزيادة دور بعثتها في معالجة الخلافات بين بغداد واربيل والذي نهدف منه في النهاية الاستقرار السياسي للبلاد وبدون معالجة المشاكل لن يكون هناك أي استقرار سياسي.

واستطرد الرئيس بارزاني بالقول إن "تنظيم داعش في المناطق التي تُسمى بالمتنازع عليها حاليا فعال جدا وإذا أردنا القضاء عليه يجب ان يكون هناك استقرار سياسي في البلاد".

 

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