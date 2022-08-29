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نيجيرفان بارزاني يفتح أبواب أربيل لاحتواء الأزمة في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T18:22:28+0000
نيجيرفان بارزاني يفتح أبواب أربيل لاحتواء الأزمة في بغداد

شفق نيوز/ أعرب نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان يوم الاثنين عن قلقه العميق من الأحداث الجارية في العاصمة العراقية بغداد، داعيا الأطراف السياسية إلى القدوم إلى أربيل للبحث عن حل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نتابع عن كثب وبقلق عميق التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها اليوم بغداد ومناطق أخرى في البلاد. وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وأن لا تسمح بإنفلات الوضع عن السيطرة أكثر مما عليه".

وبين ان "التظاهر السلمي حق دستوري مكفول، اما التصعيد وتعطيل مؤسسات الدولة فلن يحل أي مشكلة، بل يزيد الوضع تعقيداً، لذا يجب حفظ هيبة مؤسسات الدولة وعدم إعاقة مهامها وأعمالها".

وشدد على القوات الأمنية أن تتعامل "بمنتهى الحيطة والحذر مع الوضع وعدم السماح لتحول التظاهرات والأحداث إلى ذريعة لزيادة التدهور في الوضع الأمني، ومنع سقوط ضحايا في صفوف المواطنين".

وأشار إلى ان "أوضاع البلد تستدعي غاية الحكمة، والعودة إلى المنطق، والمباشرة بحوار وطني ومسؤول، وتعاون الجميع، لينجو العراق من هذا الوضع الصعب ولا تفلت الأمور من عقالها".

وأكد أن "إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، سيساعد في الحل وخلق التفاهم بين الأطراف العراقية، ولهذا ندعو مرة أخرى كل القوى والأطراف العراقية المعنية للقدوم إلى أربيل والاجتماع فيها وتدشين حوار جاد لتجاوز هذا الوضع المتأزم للبلد".

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