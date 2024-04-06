نيجيرفان بارزاني يعلن من بغداد عن اتفاق مبدئي لملف النفط المعلق ودعماً لحكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، التوصل لإتفاق مبدئي لملف النفط، والذي يعدّ أحد أبرز الإشكالات العالقة بين بغداد والإقليم.

وقال بارزاني الذي يزور بغداد، في حديث للصحفيين عقب لقائه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: "نشكر رئيس الوزراء لجهوده الخاصة بحل المشاكل بين بغداد وكوردستان، وعلى النسق نفسه جهوده في حل بقية المشاكل في العراق، ونحن نلاحظ انه منذ تسلمه منصبه الى اليوم يعمل على خدمة العراق ككل بما في ذلك اقليم كوردستان".

وأضاف: "نحن ندعم البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، وهذا ما اكدناه اليوم في الاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتشكيل الحكومة، وهو ما تم من خلاله صرف مرتبات موظفي الإقليم ضمن إطار الاتفاق الذي جرى بين السيد السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونأمل أن يستمر ذلك".

وقال بارزاني: "بحثنا ايضاً كيفية تنظيم العلاقة بين بغداد وكوردستان في المستقبل، ونتأمل أن نصل لفهم مشترك خلال رئاسة السوداني، وبحثنا ملف النفط. وبشكل مبدئي هناك اتفاق نأمل من خلاله ان تحل هذه الاشكالية".

كما أكد رئيس الإقليم في حديثه: "نتمنى أن يعود(السوداني) من زيارته لواشنطن بنجاح يشمل العراق ككل".