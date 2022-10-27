نيجيرفان بارزاني يعلن دعم إقليم كوردستان لحكومة السوداني: نأمل أن تكون بداية لحل المشاكل والأزمات

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، رئيس الحكومة العراقي الجديد محمد شياع السوداني، وأعضاء كابينته الوزارية.

وقال بارزاني في بيان، "بمناسبة منح الثقة للحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، نهنئ بحرارة جميع العراقيين على هذه الخطوة الهامة، وتهانينا الخاصة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته ونتمنى لهم كل التوفيق في مهامهم".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه الخطوة الواعدة بداية لإنهاء معاناة الشعب العراقي وبداية جديدة لحل المشاكل والأزمات، والنمو الاقتصادي وتطوير الخدمات والاستقرار والأمن".

وقال بارزاني، "بهذه المناسبة نعلن دعم إقليم كوردستان لإنجاح البرنامج الحكومي ومهام الحكومة الجديدة، ونجدد استعدادنا لحل جميع القضايا بين إقليم كوردستان وبغداد من خلال الحوار وفي إطار الدستور، ونجدد التأكيد على أن حل مشاكل العراق المختلفة وتجاوز الصعوبات واجب ومسؤولية لنا جميعاً".