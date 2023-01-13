نيجيرفان بارزاني يعزي آل الحكيم

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني اتصالا هاتفيا مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم معزيا اياه بوفاة عقيلة الراحل محمد باقر الحكيم.

وذكر بيان للرئاسة أن بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الجمعة، "مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قدم فخامته تعازيه العميقة بوفاة السيدة حرم شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، للسيد الحكيم وعائلة آل الحكيم الكريمة، معبراً عن تعاطفه ومشاركته إياهم الحزن بمصابهم".

ودعا بارزاني "الباري جل وعلا أن يتغمد روح المرحومة برحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

من جانبه، "عبر السيد عمار الحكيم عن شكره وامتنانه هو وعائلة آل الحكيم الكريمة لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على اتصاله ومواساته ومشاركته إياهم أحزانهم"، وفقا للبيان.