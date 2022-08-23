نيجيرفان بارزاني يعرض المساعدة ويحذر من "المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات" في بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، استعداد القيادات الكوردية لتقديم أي مساعدة في سبيل الخروج من التأزم السياسي الحالي، محذراً من المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل".

وأضاف "يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحكومة والمؤسسات".

وأشار بارزاني إلى أن "التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني".

وشدد على أن "البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق".

وأكد بارزاني "إننا في إقليم كوردستان نجدد التأكيد على أننا كما نحن دائماً جزءاً من الحل، وسنقدم كل المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية".

وختم بالقول إن "البلد بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي والوصول بالبلد إلى برّ الأمان".

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.