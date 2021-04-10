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نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T09:01:21+0000
نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت إلى العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يستهل رئيس الإقليم زيارته بلقاء يجمعه بعد ظهر اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وسيلتقي نيجيرفان بارزاني أيضا إضافة إلى الرئاسات الثلاث، وزعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت.

وكان دلشاد شهاب المستشار في رئاسة الإقليم في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن الرئيس بارزاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين تطورات الوضع السياسي في البلاد والانتخابات التشريعية المقبلة.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني في وقت بدأ فيه  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة رسمية في بغداد.

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