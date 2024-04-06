رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، إن وخلال زيارته سيجتمع رئيس إقليم كوردستان مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وسيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وأضاف البيان أنه خلال لقاءاته واجتماعاته مع القادة وكبار المسؤولين العراقيين، سيبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.

وكان مصدر سياسي مطلع قد افاد يوم أمس الجمعة أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيشارك اليوم في اجتماع استثنائي لتحالف ادارة الدولة بحضور السوداني وبقية القادة.

وأضاف المصدر؛ أن الاجتماع سيشهد مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز من مصادر مطلعة أول أمس الخميس، بأن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات.

وبهذا الشأن؛ قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالتنا إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني سيلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف ان "بارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات مثل الموازنة والرواتب والنفط و استئناف تصديره اضافة الى العلاقات بين اربيل وبغداد وغيرها".