نيجيرفان بارزاني يشدد على اهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام بالمنطقة

شفق نيوز - أربيل

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مع القنصل العام لمملكة هولندا في اربيل، أدريان آسلستاين، العلاقات بين هولندا والإقليم وآخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

ووفقا للبيان فقد تبادل الرئيس نيجيرفان بارزاني والقنصل الهولندي، وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية، وشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام، واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.