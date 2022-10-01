نيجيرفان بارزاني يستقبل المندلاوي ويؤكدان على تخطي العقبات أمام العملية السياسية

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم السبت، محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء، السيد المندلاوي على فوزه بثقة مجلس النواب العراقي وانتخابه نائباً أول لرئيس المجلس، راجياً له الموفقية والنجاح في مهامه. من جانبه، شكر المندلاوي رئيس الإقليم وعبر عن سعادته بلقائه.

التباحث بشأن آخر تطورات الوضع السياسي في العراق والخطوات القادمة لمجلس النواب، شكل محوراً آخر للقاء أكد فيه الجانبان على العمل الجماعي والتنسيق بين الأطراف السياسية كافة في سبيل تحقيق الاستقرار وتخطي العقبات التي تقف في طريق العملية السياسية، على أساس المصالح العليا للبلد وحماية مواطنيه والأخذ بحقوقهم ومطالبهم المشروعة.