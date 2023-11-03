نيجيرفان بارزاني يستذكر احمد الجلبي

شفق نيوز/ استذكر رئيس اقليم كوردستان العراق يوم الجمعة، السياسي العراقي الراحل احمد الجلبي في ذكراه الثامنة.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع (X) تويتر سابقا "‏نستذكر اليوم الذكرى الثامنة لرحيل الشخصية الوطنية والسياسي القدير الدكتور أحمد الجلبي رحمه الله، الذي كرس حياته للنضال ضد الدكتاتورية وفي سبيل الحرية والديمقراطية والوئام بين أطياف شعبنا العراقي".

وختم رئيس اقليم تغريدته "‏طاب ثراه وعلى روحه السلام".