تأكيدا لما أوردته شفق نيوز.. نيجيرفان بارزاني يزور طهران غداً

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العاصمة الايرانية طهران يوم غد الثلاثاء بدعوة رسمية وفقا لبيان من رئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ يشارك بارزاني رفقة قادة بقية الدول في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزيشكيان.

وفي وقت سابق من اليوم ابلغ مصدر رئاسي وكالة شفق نيوز، إن الرئيس نيجيرفان بارزاني يحضر حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بدعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفاز بزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو، بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاءت الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/ أيار الماضي.