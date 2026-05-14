نيجيرفان بارزاني يزور بغداد للمشاركة بجلسة منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة

يتوجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية ذات أبعاد سياسية "مهمة".

وأوضحت رئاسة الإقليم في بيان، أن زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني تأتي تأكيداً على دعم الإقليم للمسار السياسي الجديد، والمشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف (علي فالح الزيدي).

وأعرب رئيس اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، عن استعداد الإقليم للعمل مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي في تشكيل حكومة يستند برنامجها إلى المبادئ الأساسية للدستور، وتؤمن الرفاهية والازدهار للعراقيين كافة، مجدداً في الوقت ذاته تأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في سبيل التصدي للإرهاب ومنع عودة ظهوره مرة أخرى في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج الدورة الثالثة لـ 359 ضابطاً برتبة ملازم في الكلية العسكرية الثانية في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادر قريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتل السياسية.