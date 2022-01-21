نيجيرفان بارزاني يدين "مجزرة العظيم": لا بديل عن التنسيق التام بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو داعش على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "ندين العمل الارهابي في منطقة العظيم الیوم والذي اسفر عن استشهاد عدد من الجنود".

وأضاف، "ما يزال داعش يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد"، مؤكدا على "ضرورة التعاون والتنسیق التام بین إقليم كوردستان وبغداد للقضاء على داعش".

ندين العمل الارهابي في منطقة العظیم الیوم والذي اسفر عن استشهاد عدد من الجنود. مايزال داعش يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد. نؤكد علی ضرورة التعاون والتنسیق التام بین إقليم كوردستان وبغداد للقضاء على داعش. تغمد الله ارواح الشهداء برحمته وألهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 21, 2022

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا فجر الجمعة على قوات الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع 11 ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.