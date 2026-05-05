نيجيرفان بارزاني يدعو لتمثيل المسيحيين بـ"حقيبة وزارية" في الحكومة الاتحادية المقبلة

نيجيرفان بارزاني في اجتماع مع نواب مسيحيين في بغداد

شفق نيوز - بغداد

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، القوى السياسية الفاعلة إلى منح المسيحيين حقيبة وزارية في الحكومة العراقية المقبلة بهدف تعزيز ثقافة قبول الآخر في البلاد.

جاء ذلك خلال جولة اليوم الثاني للزيارة التي يجريها إلى بغداد حيث استهلها بلقاء البرلمانيين من المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي.، وقد جرى خلاله التباحث حول أوضاع المسيحيين والتمثيل السياسي للمكونات، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن المسيحيين مكون أصيل في العراق وإقليم كوردستان، وقيم عالياً دورهم التاريخي والحضاري، مشدداً على ضرورة مشاركة المكون المسيحي بحقيبة وزارية في الكابينة القادمة للحكومة الاتحادية العراقية، والعمل على تعزيز ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر كركيزة أساسية للاستقرار في البلاد.

وجاء في البيان الرئاسي، أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار الجهود لترسيخ الشراكة والمساواة، بما يضمن نيل كل المكونات لحقوقها ومستحقاتها الدستورية. وفي هذا الصدد، جدد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن دعم إقليم كوردستان الكامل لحماية حقوق المسيحيين وضمان حياة "كريمة" لهم.

من جانبهم، أعرب النواب المسيحيون عن تقديرهم لمواقف الرئيس الثابتة في الدفاع عن حقوق المكونات وصون التعددية والوئام في إقليم كوردستان والعراق.