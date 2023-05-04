نيجيرفان بارزاني يدعو السوداني ليكون طرفاً في حل الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى التدخل لتقريب وجهات النظر بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال بارزاني على هامش مشاركته في فعاليات منتدى العراق المنعقد في العاصمة بغداد، والذي حضرته وكالة شفق نيوز "خروج الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني من حكومة اقليم كوردستان غير صحيح، هذه وجهة نظري الشخصية، فالاتحاد شريك رئيسي في تشكيل هذه الحكومة".

وأضاف "نحن وبعد المصالحة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اتخذنا خطوات كبيرة معاً وتقدمنا بشكل كبير والرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني قاما بخطوات جيدة بهذا الصدد".

وتابع بارزاني "عدم حضور الفريق الوزاري للاتحاد لا يخدم الحكومة فعندما تكون ضمن الحكومة تستطيع أن تتحدث عن المشاكل وسبل حلها داخل الحكومة، أنا ورئيس حكومة الاقليم طلبنا منهم العودة لحل المشاكل".

ودعا بارزاني بغداد إلى "المساعدة في حل الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وأطلب من السوداني مساعدتنا في حل هذه المشكلة فهذا ليس في مصلحة اقليم كوردستان ولا يخدم العراق ايضا".