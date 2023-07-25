نيجيرفان بارزاني يدعو الرئيس العراقي لمعالجة "مشكلة مرسوم ساكو" باسرع وقت

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، الكاردينال لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الاقليم ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد تناول اللقاء سحب المرسوم الجمهوري الخاص بالكنيسة الكلدانية، حيث اكد نيجيرفان بارزاني على ان العراق و بما فيه اقليم كوردستان يجب ان يبقى خيمة لجميع كل المكونات الدينية والقومية، داعيا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وشدد بارزاني على أن التعايش وقبول الآخر عقيدة ومبدأ، مشيرا إلى أن جمال العراق يكمن في أن يكون وطنا لجميع المكونات وتكون حقوق الجميع محفوظة فيه.

من جانبه، وبحسب البيان، وجه الكاردينال شكره إلى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على دعمه، واكد ان اقليم كوردستان صرح للتعايش وقبول الآخر ويفتخرون به .

واشار الى ان هذه المشكلة لن تعيق ابدا عمله وواجباته وسيستمر في الحفاظ على مكونات العراق والتعايش.

وكانت الأوضاع في سهل نينوى و عدة مسائل أخرى متعلقة بوضع الكنائس والمسيحيين بشكل عام محاور أخرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان.