نيجيرفان بارزاني يدعم الزيدي لتشكيل "حكومة قوية" تلبي تطلعات العراقيين

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، دعمه الكامل لرئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي من أجل تشكيل "حكومة قوية" تلبي تطلعات العراقيين وتعزز الاستقرار في البلاد.

وقال نيجيرفان بارزاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إنه بحث مع الزيدي والوفد المرافق له تحديات المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، معرباً عن تمنياته له بـ"التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الوطنية لخدمة العراق وشعبه".

وفي بيان، ذكرت رئاسة إقليم كوردستان أن اللقاء الذي عقد في أربيل تناول عدداً من الملفات، في مقدمتها مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية تعزيز الحوار بين القوى السياسية بهدف تشكيل حكومة تخدم جميع مكونات العراق وتلبي تطلعاتهم.

كما ناقش الطرفان تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد، وسبل حل المشكلات ضمن إطار المبادئ الدستورية والقوانين النافذة.

وكان الزيدي قد وصل، صباح السبت، إلى اربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث التقى نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني ومسعود بارزاني، ومن ثم توجه إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة والبرنامج الحكومي والكابينة الوزارية.