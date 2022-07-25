نيجيرفان بارزاني يحذر من "خطر حقيقي" يطال كل العراق

شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة بعد هجمات شنها تنظيم "داعش" على القوات العراقية الليلة الماضية.

وقال بارزاني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "سلسلة هجمات لداعش الليلة الماضية في بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك على قوات المسلحة والشرطة الاتحادية ، والتي أسفرت عن سبعة شهداء وأكثر من 20 جريحا، شكلت تهديداً خطيراً".

وأضاف بارزاني أن "حركة داعش وتوسيع نطاق الهجمات تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار كل العراق، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بجدية وأن يتم الرد عليه بقوة".

وتابع بارزاني "لمواجهة تهديدات داعش، يجب القيام بمزيد من التعاون بين الجيش والقوات المسلحة والبيشمركة وجهاز الأمن العراقي وإقليم كوردستان"، مشددا في ذات الوقت ضرورة "استمرار دعم التحالف الدولي ضد داعش للعراق وإقليم كوردستان".

وأشار بارزاين إلى أن "الوضع الأمني والسياسي في العراق يتطلب التعاون والتنسيق بين جميع القوى والأطراف العراقية"، لافتا الى أن "حالة الانسداد السياسي باتت سببا للصراع وعدم الاستقرار وزيادة نشاط داعش".

واردف "أعبر عن حزني لعوائل الشهداء، اتمنى الشفاء العاجل للجرحى ".