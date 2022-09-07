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نيجيرفان بارزاني يحدد لوفد دبلوماسي امريكي رفيع مفتاح حل جميع مشاكل العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-07T13:53:58+0000
نيجيرفان بارزاني يحدد لوفد دبلوماسي امريكي رفيع مفتاح حل جميع مشاكل العراق

شفق نيوز/ عدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، حل مشاكل أربيل – بغداد ووجود قوانين لتوزيع العائدات وللنفط والغاز، المفتاح لحل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار في البلد، مشددا على أن العراق، لغرض حل مشاكله، بحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية والمكونات، وإلى مساعدة الدول الصديقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، يوم الأربعاء، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف ووفداً مرافقاً لها.

واشار البيان الى في اجتماع حضرته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين، جرى التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق والمساعي الرامية إلى تخطي المصاعب علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما.

واضاف البيان ان السيدة ليف نقلت تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة إلى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، مبينة أنها هنا لتأكيد التزام أمريكا بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأنهم ينظرون باهتمام إلى هذه العلاقات، ومؤكدة الدعم الكامل لاستتباب الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

واشار البيان الى بارزاني من جهته، وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير للمساعدات والدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، جدد التأكيد على أن مشاكل العراق لن تحل بتهميش أي قوة أو طرف سياسي ويجب أن تتوصل مكونات العراق من خلال الحوار والتفاهم إلى أسلوب للتعايش بينها.

ونوه البيان الى ان بارزاني عدّ حل مشاكل أربيل – بغداد ووجود قوانين لتوزيع العائدات للنفط والغاز، المفتاح لحل مشاكل العراق واستتباب الأمن والاستقرار في البلد، مشددا على أن العراق، لغرض حل مشاكله، بحاجة إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية والمكونات، وإلى مساعدة الدول الصديقة.

وكانت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية، الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، كانت جانباً آخر من الاجتماع، بحسب البيان.

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