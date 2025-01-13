نيجيرفان بارزاني يجدد التزامه في ختام زيارة بغداد: العدالة لجميع المكونات

شفق نيوز/ اختتم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء يوم الاثنين، زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد التي استمرت يومين التقى فيها عدد من المسؤولين والحزبيين.

وكتب بارزاني في تغريدة على منصة "إكس- تويتر" سابقاً، "‏كان من دواعي سروري لقاء الإخوة القادة والمسؤولين في بغداد. في هذا السياق، نجدد التزامنا الثابت بدعم عراق مستقر، يضمن العدالة ويحقق التزامات الدولة تجاه جميع مكوناته".

وأضاف، "ونؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، بما يحقق المصلحة العامة ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".