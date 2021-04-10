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نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T11:43:55+0000
نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي في بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة العراقية بغداد.

واستقبل رئيس الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي رئيس الإقليم والوفد المرافق له فور وصولهما إلى قصر رئاسة الوزراء.

وبدأ الجانبان بعقد مشترك لمناقشة الأوضاع الداخلية في العراق وفي المنطقة بصروة عامة.

وكان بارزاني قد أعلن خلال زيارة رسمية لباريس أجراها قبل أيام أنه سيعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على القوى السياسية الكوردستانية والعراقية.

و وصل رئيس اقليم كوردستان في وقت سابق إلى العاصمة بغداد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الإقليم إن بارزاني سيجتمع مع كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقيادات وكبار المسؤولين السياسيين في البلد.

وأوضح البيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيناقش مع القيادات والأطراف السياسية العراقية أحدث المستجدات والأوضاع في العراق وعلاقات أربيل- بغداد وأوضاع المنطقة وسبل العمل المشترك والتنسيق متعدد الأوجه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وكان دلشاد شهاب المستشار في رئاسة الإقليم في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز إن الرئيس بارزاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين تطورات الوضع السياسي في البلاد والانتخابات التشريعية المقبلة.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني في وقت بدأ فيه  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة رسمية في بغداد.

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