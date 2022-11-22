بارزاني والسوداني يؤكدان التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كوردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل اللقاء، عن تقديره لأهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني، وضرورة التكاتف والتنسيق، لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والمعاشية والخدمية، التي تتطلبها مهمة تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين في كل أنحاء العراق.

وأكد، التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات.

من جانبه، هنأ نجيرفان بارزاني، السوداني بمناسبة نيل حكومته الثقة، معربا عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة للانتقال بالبلاد إلى مرحلة مختلفة، تسود فيها لغة التفاهمات والحلول.

كما شهد اللقاء التباحث في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، حيث جرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار، وفقا للبيان.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيزور العاصمة بغداد.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع كل من: رئيس جمهورية العراق، عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعدد من قيادات ومسؤولي البلد والقوى والأطراف السياسية العراقية.

وأوضح البيان أن رئيس الإقليم سيبحث خلال زيارته هذه، مع القيادات والمسؤولين العراقيين، أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.

وكان مصدر سياسي مطلع قد أفاد مساء أمس الأثنين بزيارة مرتقبة سيجريها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد لبحث عدد من الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "زيارة مرتقبة سيجريها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على رأس وفد كبير إلى بغداد".

واضاف المصدر؛ ان "الوفد سيلتقي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من المسؤولين".

وأوضح ان "الوفد سيناقش خلال زيارته حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة واتفاق النفط وعدد من المواضيع والقضايا المشتركة بين بغداد واربيل".