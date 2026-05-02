نيجيرفان بارزاني والزيدي يبحثان بأربيل ملف تشكيل الحكومة الاتحادية

اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي والوفد المرافق له من الإطار التنسيقي، للتباحث في مسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أنه جرت خلال اللقاء مناقشة مختلف الملفات، وخصوصاً ملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوارات الجارية بين مختلف القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة تخدم تطلعات جميع العراقيين، وكذلك مناقشة تنظيم العلاقات وفقاً للأطر الدستورية والقوانين الناظمة.

وتأتي هذه المباحثات ضمن جولة الزيدي في عاصمة الإقليم أربيل، الرامية لترسيخ التفاهمات مع القادة الكورد بغية المضي في إعلان الكابينة الوزارية الجديدة.

ومن المرتقب أن يتوجه الزيدي عقب انتهاء اجتماعاته في أربيل إلى مدينة السليمانية، لعقد لقاء مع زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للغرض ذاته، مختتماً بذلك زيارته إلى الإقليم.