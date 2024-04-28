نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الحكيم في بغداد

شفق نيوز/ أفادت رئاسة اقليم كوردستان، في بيان مقتضب، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني اجتمع صباح اليوم الأحد في بغداد مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

ووصل رئيس اقليم كوردستان مساء أمس السبت، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وشارك نيجيرفان بارزاني في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد صرّح، يوم الأربعاء الماضي، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع دوري لائتلاف ادارة الدولة.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.