نيجيرفان بارزاني يجتمع بعبد المهدي والحكيم وتأكيد على حفظ أمان وسيادة العراق

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كلا على حدة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني وعبد المهدي، تبادلا خلال لقائهما الآراء ووجهات النظر حول التطورات وأوضاع البلد بصورة عامة وتطرقا إلى ضرورة دعم الحكومة العراقية وإنجاح منهاجها الوزاري بما يحقق حقوق جميع مكونات البلد، ويستجيب لمطالب وطموحات المواطنين".

وأكد الجانبان على "أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف العراقية من أجل حل مشاكل البلد وحماية استقرار وسيادة العراق".

وأكد بارزاني والحكيم في بيان آخر، خلال اجتماعهما على "ضرورة التكاتف والتعاون والتفاهم المشترك بين الأطراف السياسية ومكونات العراق في مواجهة تحديات المرحلة التي يمر بها البلد، ودعم الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة لتتمكن من تنفيذ منهاجها الوزاري بنجاح".

واتفق الجانبان، "في الرأي بأن المرحلة الحالية وأوضاع البلد توجب على السلطة والأطراف المعنية في العراق وإقليم كوردستان تحمل المسؤولية المشتركة معاً والتعاون على حل مشاكل البلد وبضمنها الخلافات بين أربيل وبغداد والحفاظ على أمان واستقرار وسيادة العراق".