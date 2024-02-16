نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة لزيارة النمسا ويبحث مع ألمانيا الوضع الامني في العراق

شفق نيوز/ تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، دعوة لزيارة النمسا، فيما بحث مع وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية سيمتجي مولر، دور ومشاركة القوات الألمانية في التحالف الدولي ضد داعش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في ألمانيا مساء اليوم الجمعة مع وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية سيمتجي مولر، وبحث الجانبان الوضع الأمني ​​في العراق والتوترات في المنطقة، ودور ومشاركة القوات الألمانية في التحالف الدولي ضد داعش".

وأكدا على "تعاون ودعم ألمانيا في العراق وإقليم كوردستان".

وفي هذا الصدد، عبر بارزاني عن "شكره لألمانيا على مواصلة مهمة قواتها في العراق وإقليم كوردستان"، مثنيا على "القوات الألمانية لمساعدة ودعم البيشمركة وعملية الإصلاح داخل وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان لتوحيد قوات البيشمركة".

وتابع البيان "كما بحث اللقاء آخر تطورات الحرب في غزة وتأثيرها وتبعاتها".

ومن جهة اخرى "اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، في مؤتمر ميونيخ الأمني، مع وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ وبحثا علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وناقش اللقاء مخاطر الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الحرب في غزة وتهديد الأوضاع لأمن واستقرار العالم وتأثيرها السلبي على كافة مجالات الحياة".

واتفق الجانبان، بحسب البيان على "ضرورة منع المزيد من التصعيد ووجود تعاون شامل لتحقيق هذه الغاية"، مؤكدين "الرغبة المتبادلة في تطوير علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات".

واكد وزير خارجية النمسا ان "بلاده تنظر باهتمام الى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان"، موجها دعوة رسمية "للرئيس نيجيرفان بارزاني لزيارة النمسا".

من جانبه عبر نيجيرفان بارزاني عن "شكره للنمسا على علاقات الصداقة القديمة ودعمها ومساعدتها لإقليم كوردستان"، معربا عن "أمله في توسيع مستوى العلاقات بينهما في كافة المجالات".