نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد برلماني ألماني "مفاوضات أربيل وبغداد"

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد مع وفد من البرلمان الألماني من حزب spd.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن خلال الاجتماع الذي حضرته نائبة رئيس البرلمان الألماني ايدان اوزوكوز جرى التباحث حول الوضع الداخلي في اقليم كوردستان والعلاقات بين اربيل و بغداد والمفاوضات بينهما لحل المشاكل اضافة الى اوضاع الايزيديين في المخيمات ومنطقة سنجار

واتفق الجانبان على اهمية حل المشاكل بين اربيل وبغداد و الوحدة وحل المشاكل بين الأطراف السياسية في اقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء شكر اقليم كوردستان للبرلمان الألماني على تعريف ابادة الايزيديين بجريمة ابادة جماعية.

واشار البيان؛ إلى أن الاوضاع في العراق و اخر مستجدات المنطقة بشكل عام كانت من المحاور الاخرى خلال اللقاء.