نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الدولة الألماني الاستقرار السياسي في العراق

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، في ميونيخ بألمانيا في آخر لقاء له مع نيلس آن وزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الاقتصادي و التطوير.

وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء التباحث حول التعاون الاقتصادي و المشاريع الالمانية في مجال التنمية في العراق و اقليم كوردستان وجرى التأكيد على اهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق من اجل ان تتمكن المانيا من تنفيذ مشاريع اكثر وافضل.

وأضاف البيان؛ أن الجانبين بحثا الوضع السياسي والامني في العراق واشارا الى اتفاق حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار.

واكد وزير الدولة الألماني؛ أن استقرار الاوضاع الامنية في سنجار مهم لكي تتمكن ألمانيا من تقديم المساعدة وتنفيذ مشاريع أكثر هناك.

وأشار البيان؛ إلى أن الحرب على الإرهاب ومواجهة مخاطر داعش خاصة في مناطق المادة 140 والأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام كانت محاور خلال اللقاء.