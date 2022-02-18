نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية القطري تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان اليوم الجمعة مع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر.

ووفقا لبيان رئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه نوقشت في الاجتماع سبل التقدم بالعلاقات بين إقليم كوردستان وقطر في المجالات المتنوعة وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، آخر مستجدات العملية السياسية في العراق ومساعي تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، الأوضاع الأمنية في العراق وتهديدات داعش.

وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في تقوية مجالات العلاقة بين إقليم كوردستان وقطر، وأشارا إلى فرص العمل وتشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر للاجتماع، شدد الجانبان على ضرورة وأهمية حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط واتفقا في الرأي بأن تصب الجهود كلها في اتجاه خفض التوترات وحل المشاكل.

علاقات إقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، آخر تطورات الوضع السوري، دور قطر في المنطقة والتطورات وأوضاع أفغانستان بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع؛ وفقا للبيان.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.